Prochain Premier ministre ? Une affaire personnelle du Président

Depuis le lendemain de la proclamation définitive des résultats de l’élection présidentielle du 24 février dernier, langues et plumes indiquées ou pas, ne cessent de faire dans le jeu des supputations autour du profil du prochain premier ministre de la République du Sénégal.

Dans le choix à opérer, le président de la République réélu, est le seul maître à bord. Il est aussi heureux de savoir que grâce à ses attributions qui lui confèrent le pouvoir discrétionnaire de nommer et de mettre fin aux pouvoirs, le chef de l’état maîtrise mieux sa feuille de route vers les objectifs d’émergence qu’il a fini de se fixer.

Le 2 avril prochain, Macky Sall prête serment. Après avoir sacrifié à cet acte hautement républicain, les lignes devraient bouger très vite concernant la nomination d’une personnalité à la tête de la station de la primature. Un gouvernement aura déjà démissionné en vue de la formation d’une nouvelle équipe.

Un coup d’œil sur le rétroviseur permet de se faire une religion sur le profil attendu du point de vue institutionnel comme du point de vue politique.

En effet, l’Alliance Pour la République (APR), notre formation politique dont Macky Sall est le président, a besoin, en toute logique, de conserver le pouvoir en 2024. À partir de ce moment là, le parti devra tout de suite réunir les conditions à même de mener le plus facilement à l’atteinte de cet objectif. Notre conseil au président Sall, pour ne pas dire notre avis quant à cette finalité, est qu’il porte encore son choix sur le premier ministre Mahamad Boun Abdallah Dione. Le profil Dione réunit compétence, efficacité, loyauté et engagement politique aux côté du chef de l’état. En plus, il est et restera toujours dans le temps et le programme du président Macky Sall. L’actuel premier ministre, qui bat ses prédécesseurs Abdoul Mbaye et Mimi Touré, en matière de longévité au poste.

Rappelons qu’Abdoul Mbaye, nommé le 3 avril 2012 et remercié le 1er septembre 2013, a surtout été emporté par les lenteurs dans la prise en charge des urgences sociales et économiques, combinées à l’affaire Habré que Macky Sall voulait plier. Tous ces dossiers étaient des promesses fortes faites par le candidat de Benno bokk Yakar à ses compatriotes et à la communauté internationale lors de sa campagne électorale de 2012. En plus, les réformes universitaires, la problématique du chômage des jeunes et la maîtrise de l’inflation sont presque restés en l’état sous le gouvernement Mbaye.

Sans surprise, Macky Sall limoge son banquier de premier ministre et nomme Aminata Touré en septembre 2013. Sa mission consistait à » accélérer la cadence » dans la prise en charge des dossiers cités plus haut, entre autres. Malgré la forte volonté et l’engagement affichés par Mimi Touré, la machine du décollage tel que souhaité par le chef de l’exécutif, n’a pas été bien huilée. La » dame de fer » n’a pas relevé les défis à elle assignés par le président Sall. Pis, elle conduit la liste Benno bokk Yakar de Dakar aux législatives et se fait battre par Khalifa Sall. Mettant à profit sa logique de sanctionner négativement les responsables qui avaient perdu les élections législatives dans leurs fiefs ainsi que les insuffisances en termes de résultats administratifs, le président de la République remercie Aminata Touré qui aura passé une dizaine de mois à la tête du gouvernement.

Le 6 juillet 2014, Mahamad Boun Abdallah Dione est nommé premier ministre. Cet ingénieur, sorti de l’Institut d’informatique d’entreprise, titulaire d’un diplôme de 3e cycle en économie internationale et globalisation spécialiste des politiques économiques et sociales porte en bandoulière la mise en œuvre concrète de la vision du chef de l’état. Il ne s’occupe que de l’exécution des politiques déclinées dans le plan Sénégal émergent. Dione n’affiche aucune ambition politique personnelle. On ne lui connaît pas beaucoup d’amis et autres souteneurs invétérés dans le parti politique auquel il appartient. Il préfère coordonner l’action gouvernementale et booster le niveau des réalisations du gouvernement qu’il dirige. À Gossas son fief politique, il n’a pourtant jamais perdu la seule élection. Ce fondé de pouvoir, sous-directeur puis directeur à la BCEAO connaît en toute logique le sérail, s’il atterrit à la station primatorale. Ses résultats sont palpables sous l’impulsion du président Sall. De la date de sa nomination à l’élection présidentielle qui consacra la victoire de son candidat pour un second mandat, les réalisations sont visibles sur tous les plans. Le coordonnateur du pôle programme de la coalition Benno bokk Yakar lors de la présidentielle du 24 février était donc dans son assiette. Nul n’était mieux placé que ce profil pour défendre le bilan de son patron et prôner avec force argument, la continuité du PSE auprès de nos compatriotes. La mayonnaise a donc pris puisque le président Sall rempile dès le premier tour de l’élection, avec le score honorable de 58,26% de voix qu’ont fini de lui octroyer les Sénégalais. Ces derniers optent donc pour un second contrat de confiance. Ils sont pour la continuité afin de parachever l’ambitieux programme de son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République. Dans cette optique et pour mieux conforter nos concitoyens, militants et sympathisants, il serait judicieux pour le chef de l’état et président de l’Apr, de conserver Mahamad Dione comme premier ministre. Une telle attitude est doublement profitable. D’abord cela permet de poursuivre un rythme de travail et de satisfaction déjà en branle concernant les différents projets, ensuite c’est déjà une réelle trouvaille quant à la préparation du parti en vue de la désignation de numéro 2 que cet ancien directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale pourrait bien incarner. Cet ancien fonctionnaire du système des nations unies en qualité de représentant de l’Onudi en Algérie et chef de programme pour l’Afrique et les PMA de cette même Onudi pourrait en effet, être l’homme de la continuité du bilan pour le président Sall à la primature, tout comme pour la préparation du parti en direction des défis politiques futurs.

En notre statut de militant, nous proposons par conséquent Mahamad Boun Abdallah Dione, et pour le poste de premier ministre à venir, et pour le poste de numéro 2 du parti car sa compétence, sa loyauté au président Macky Sall et son engagement pour l’avenir de notre formation politique devraient suffire pour faire de lui, l’homme du consensus autour de l’essentiel.

Mamadou Biguine Gueye

Coordonnateur du mouvement « Malaw «

Responsable Apr Fatick.