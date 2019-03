Nogaye Mboup a activement participé à la victoire de Macky…

L’engagement de Mme Nogaye Mboup, qui a été suppléante lors de la campagne pour les députées de la Diaspora aux Etats Unis, est celui de la cause du président Macky Sall. Lors de cette élection présidentielle, au sein de Benno Bokk Yakaar de Yoff derrière le Ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, elle a activement participé à la victoire du président, à Yoff et à Dakar. Elle a salué la détermination de la Première Dame, Mariéme Faye Sall aux côtés des responsables de Dakar, de Aminata Touré Directrice du « pôle mobilisation et parrainage» », de Mme Ndèye Saly Diop Dieng, Ministre de la Femme et de Mme Nata Samb Mbacké, Administratrice du Faise. De braves femmes qui ont joué un rôle prépondérant à la victoire du président Macky Sall, avec 58,27% des suffrages, dira Mme Mboup.