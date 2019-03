Karim Wade détrôné par…Sonko

Le temps d’une présidentielle a suffi pour faire une passe d’arme entre l’ancien chouchou de la politique Sénégalaise et sa nouvelle coqueluche.

Il y a deux ans, les Sénégalais et surtout les jeunes « kiffaient » pour Karim Wade, le fils de Me Abdoulaye Wade du parti Démocratique Sénégalais (PDS). Emprisonné dans l’affaire des biens mal acquis, Karim sera emprisonné puis exilé. Martyr, il sera plébiscité par des libéraux et les jeunes « karimistes » pour affronter le président sortant Macky Sall à la présidentielle.

Mais Karim ne viendra pas. Et la nature ayant horreur du vide, la place laissée vacante par Karim Wade sera occupée par un autre politicien, plus jeune que Karim et lui aussi victime des pressions du régime du président sortant…Ousmane Sonko

Cette particularité pour Sonko d’être aussi un martyr pour avoir été radié de la fonction publique pour des raisons « politiques », fera de lui la nouvelle étoile des jeunes en quête de « nouveau »…

Sonko fait oublier Karim

Pour certains « c’est un don du ciel » et pour d’autres « c’est l’anti-système »…Sonko s’est hissé comme le porte-flambeau de cette jeunesse africaine du 21ème siècle qui réclame la séparation radicale d’avec la mère colonie qui est la France et le rejet du Franc CFA, symbole d’un néo-colonialisme…Et avec tous ces cartes en main, Ousmane Sonko a fait oublier Karim Wade qui se faisait désirer par une longue absence et un « faux » retour.

La page Karim Wade est tournée et celle de Ousmane Sonko est ouverte…