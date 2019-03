Ce joueur célèbre son but et fait une chute de trois mètres

C’était une célébration de haut vol. Au Japon, un joueur a fêté son but en sautant par-dessus un panneau publicitaire. Sauf que derrière ce panneau se trouvait un fossé de plusieurs mètres.

L’attaquant brésilien, Anderson Lopes, de l’équipe japonaise de Consadole Sapporo, fraîchement arrivé au club, a réalisé un grand match en marquant un triplé face à Shimizu S-Pulse en J-League.

Sur fêter le second but, le joueur de 25 ans a sauté par-dessus un panneau publicitaire et s’est retrouvé trois mètres plus bas, dans la fosse qui sépare le terrain des tribunes.

Mais l’histoire s’est bien terminée puisque l’homme a été relevé par les stadiers et a pu reprendre la rencontre. Il disputait son premier match dans le stade de sa nouvelle équipe, ce qui explique peut-être cette mésaventure.

7sur7.be