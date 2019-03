Après la razzia de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaolack lors de l’élection présidentielle du 24 Février dernier, avec un score historique de 70 % des suffrages valablement exprimés, le Président du Conseil départemental de la localité, M. Baba Ndiaye , a initié une grande soirée «Sargal» à l’intention de ses militants et responsables. La manifestation qui avait pour cadre le très populeux quartier Abattoirs-Ndangane de la Ville de Mbossé a été une belle opportunité pour le Président du Conseil de Surveillance de l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics du Sénégal(ACBEP) pour féliciter et remercier son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour sa réélection au premier avec 58 ,26% des voix. Il a aussi réitéré son engagement à travailler à côté de Macky pour remettre définitivement notre pays sur les rampes de l’émergence. Occasion faisant le larron, M.Ndiaye a bien voulu se prononcer sur l’actualité dominée par l’idée de couplage des élections locales et législatives. Ainsi, il émet sur la même longueur d’onde que Madame le député-maire de Podor Me Aissata Tall Sall. A l’en croire : «Que les élections locales et législatives se fassent ensemble parce que je considère qu’il y va de la rationalisation du calendrier électoral au Sénégal, ça va permettre de fermer le chapitre des élections et pour qu’on puisse travailler au profit des populations », dira-t-il, au finish.