Après le boycott de la Présidentielle, Wade déploie ses militants

Abdou Dia pour xibaaru.sn

La Présidentielle terminée, le Pds reprend du service après un boycott observé lors du scrutin du dimanche 24 février. Le responsable libéral le Professeur Lamine Fall a été reçu en audience par le Président Abdoulaye Wade qui après un entretien, lui a demandé de reprendre ses activités politiques en descendant sur le terrain. Le libéral de Mbacké qui a déclaré sa candidature pour la conquête de la Mairie. Il compte dérouler sa feuille de route avec des visites de proximité et des rencontres avec les militants. Professeur Lamine Fall et les libéraux croient fermement en leurs chances de succéder l’actuel Maire Abdou Mbacke Ndao qui a connu un second revers dans la commune lors de l’élection présidentielle après avoir dirigé et perdu les législatives de 2017.