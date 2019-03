Wade face à l’ingratitude de ses « fils »

Je les entendais toujours dire que Wade est vieux et qu’il doit se reposer, aujourd’hui on nous dit qu’il devait prendre position pour empêcher la réélection de Macky mais on continue de nous répéter qu’il n’a d’yeux que pour son fils…

Je n’en peux plus d’entendre cette chanson monotone, ce disque raillé inventé par Idrissa Seck et répété même par des intellectuels à bas quotient (QI) pour ternir l’image du Président Wade et freiner les ambitions de Karim.

Sommes-nous encore dans un Sénégal d’éthique, un pays ou quelqu’un peut prétendre donner des leçons ? Je pense bien que NON. Dans ce Sénégal d’aujourd’hui, tout le monde court derrière ses intérêts et les plus audacieux pour ne pas dire les plus bête se permettent de juger les autres au moment où ils sont assis sur un sac de crachas.

Wade qui a eu à couver les enfants des autres, consacrant les deux tiers de sa vie à fabriquer et façonner des inconnus, n’a-t-il pas le droit de penser à son fils dans sa vieillesse d’autant plus que ce fils a toutes les qualités requises pour prétendre diriger le PDS et le Sénégal? l’ingratitude est bien sénégalaise … Que n’a-t-il pas vu ou entendu de ces soi-disant fils qui, en revanche n’ont trouvé rien de mieux que de le calomnier et aujourd’hui par la bouche de ce « conard » de Massaly l’insulter.

NON Massaly tu t’es trompé de cible et ton blasphème est arrivé au mauvais moment car j’ai décidé de ne plus rien pardonner à ceux qui seraient tentés de verser dans l’insulte. Pensez-vous que Wade n’a pas de parents et qu’au-delà de la politique il est un père, un oncle et un grand-père et que rien que cette dernière figure devrait lui valoir du respect.

Ma peine est grande et ma désolation débordante mais je dirais seulement à Massaly que tu es nul politiquement pour essayer de salir dans un train déjà arrivé à destination. Le temps du Macky recruteur d’insulteurs de Wade est fini car il a atteint son objectif en arrachant un deuxième mandat et son problème aujourd’hui est de caresser même les ânes pour vivre en paix. Que dire de Madické ton nouvel idole !! Le plus mesquin des traitres qui a vu son plan échoué à 360° et Macky l’a tout bonnement prié de ne pas le salir avec ce score de débutant.

Grace à Macky nous avons identifié tous les parasites de ce pays dont il est incontestablement la tête de file. Ce pays a été vidé de sa sève nourricière pour finalement une VICTOIRE SANS GLOIRE, SANS SAVEUR VOIR MEME INODORE.

Ce forcing durera le temps d’une rose car ce sera bientôt le sauve qui peut pour un repositionnement prometteur. Entourés de chasseurs de prime, Macky verra un en clin d’œil tout son château de carte s’effondrait sans autre forme de procès.

Croyez-moi le mensonge à de courtes pattes seulement, le temps DIVIN n’est pas le celui des HOMMES et cette illusion de victoire est le passage obligé et incontournable qui fera payer à Macky et ses mackyllons tout leur EXCES DE POUVOIR.

Saa kadior

NB: Je suis là encore et encore !!! le combat continue et croyez-moi, je ne suis pas un nomade et la victoire est au bout de l’effort. Merci de rendre ma lutte possible.