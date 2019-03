Une histoire incroyable ! Ce couple n’a pas d’enfant parce que…

Des trentenaires vivant en Croatie n’arrivaient pas à avoir d’enfant. Et pour cause : ils avaient des relations sexuelles par… l’urètre.

Ils pratiquaient le coït urétral sans le savoir. Un couple de croates âgé de 30 ans essayait en vain d’avoir un enfant depuis un an et demi quand il a décidé de consulter un spécialiste. Pourtant, rien ne laissait présager un problème d’infertilité : tous deux étaient en bonne santé et sans antécédents médicaux.

L’homme a alors subi un spermogramme, qui s’est avéré normal. La femme, de son côté, a pris rendez-vous avec un gynécologue. Et la consultation ne s’est pas déroulée comme prévu : le médecin a découvert que l’hymen de sa patiente était intact, alors qu’elle assurait avoir des relations sexuelles régulières avec pénétration.

En poursuivant l’examen, le spécialiste a fait une découverte pour le moins surprenante : l’urètre de la jeune femme était dilaté à 3 centimètres et atteignait 2,5 centimètres de profondeur, alors que ce canal, qui permet l’écoulement de l’urine, a normalement un diamètre d’environ 6 millimètres.

Le couple, qui n’avait jamais eu d’autres partenaires sexuels, pratiquait la pénétration urétrale depuis leur rencontre, d’où leur incapacité à avoir un enfant. Ils étaient pourtant certains d’avoir une sexualité normale, avec pénétration vaginale. Comment est-ce possible ? La revue Archives of Sexual Behavior, qui a rapporté ce cas, explique que l’homme avait un pénis de petite taille – environ 10 centimètres en érection. Une particularité qui a sans doute facilité les relations sexuelles par l’urètre. Sa partenaire a quant à elle précisé qu’elle avait ressenti « des douleurs et de l’inconfort » lors des premières pénétrations.

Pour aider le couple à atteindre une pénétration vaginale, la jeune femme a subi une incision chirurgicale de l’hymen. Trois mois plus tard, cette dernière apprenait qu’elle était enceinte. Tout est bien qui finit bien !