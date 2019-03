La réponse de Massaly à ceux qui ont dit qu’il n’a eu que 3 voix

Face aux quolibets des uns et des railleries des autres, Mohamed Lamine Massaly retrouve la parole, après avoir démissionné avec fracas du Parti démocratique sénégalais (Pds). «Ceux qui ont dit que je n’ai eu que 3 voix dans mon propre bureau de vote, racontent des sornettes. Il y a un dicton célèbre qui dit qu’un mensonge peut faire le tour du monde, le temps que la vérité mette ses chaussettes», explique le soutien de Me Madické Niang lors de la Présidentielle. L’ex-leader des «Jeunesses Wadistes» ne cache pas sa colère : «Vous avez vu et constaté que ma propre famille fait plus de 30 voix. Ce qu’ils ont dit est un pur mensonge» …

A ses adversaires tapis dans l’ombre et ceux qui l’attaquent dans les médias, Massaly assure qu’il fera face à ses détracteurs. «Nous nous sommes toujours battus pour une cause bien déterminée. nous nous sommes battus pour le Président (3W), ce qui nous a valu nos multiples arrestations. Je me suis donné corps et âme pour le PdS et pour son Secrétaire général national. mais, aujourd’hui, le constat est unanime que nous avons été trahis. Leurs menaces ne me feront pas reculer. Moi, je suis digne, je me respecte et je me fais respecter. les insultes et autres ne me feront absolument rien. J’ai une autorisation de port d’arme. S’ils m’insultent, je répondrais. S’ils m’attaquent, ils me verront sur leur chemin», a-t-il affirmé.

Igfm