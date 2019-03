Madické Niang a un fan club

« Pour la première fois dans l’espace politique Sénégalais, il y a eu la constitution d’un fan club, au nom de la paix et l’amitié pour un homme politique, et ce en mon nom.

Aux membres du Fans Club Madické Niang, je dis mille mercis. J’ai été rempli d’émotions en vous voyant hier, orchestrer ces belles surprises pour moi, à mon domicile. Il y’avait des partisans de tous bords politique venu me témoigner leur amour et sympathie.

Ainsi, je vous exhorte à redoubler d’effort, à œuvrer pour la paix, et à consolider ce si beau groupe. Vous êtes jeunes femmes et hommes, adultes et sages a le constituer, merci à votre Président Madiaw Diop et à votre comité de pilotage.

Je tenais aussi à rendre hommage, en ce mois unique et spéciale des femmes, à l’ensemble des femmes de la Coalition Madické 2019, par l’entremise de Madame Khadija Ndiaye Mbacké : responsable des femmes de la Coalition Madické 2019. Merci à vous et à la prochaine. Hâte de vous revoir. Très bon dimanche », a écrit Madické Niang sur sa page Facebook .