Ligue des Champions : Des changements dans le tirage au sort

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions aura lieu vendredi prochain, le 15 mars, à Nyon. Avec en prime celui des demies !

C’est une petite révolution qL’UEFAappui s’amorce dans le petit monde du ballon rond européen. Vendredi prochain du côté de Nyon, en Suisse, ce n’est pas un mais deux tirages au sort qui vont déterminer l’avenir des clubs rescapés des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Sitôt les affiches des quarts connues en effet (aller les 9 et 10 avril, retour les 16 et 17), une seconde session viendra définir les potentielles demi-finales (aller les 30 avril et 1er mai, retour les 7 et 8 mai).

Ce 15 mars, peu après midi, les huit formations encore en lice pourront donc se projeter jusqu’au dernier carré de la compétition. Avec dès les quarts la perspective pour les équipes anglaises, espagnoles ou allemandes d’un choc fratricide entre représentants d’une même ligue. A noter que l’UEFA procèdera également ce jour à un tirage au sort pour désigner l’hôte d’une finale qui se jouera le 1er juin au Wanda Metropolitano de Madrid. Ce à des fins protocolaires.

A ce jour, la moitié des qualifiés pour les quarts de finale sont identifiés: Manchester United, l’Ajax, Porto et Tottenham. Quasiment tous des vainqueurs inattendus, bourreaux respectivement du PSG, du Real Madrid, de l’AS Rome et du Borussia Dortmund. Les derniers tickets se jouent entre Manchester City et Schalke 04 (victoire 2-3 des Citizens à l’aller), la Juventus et l’Atletico (victoire 2-0 des Matelassiers à l’aller), le Barça et l’OL (0-0 à l’aller), le Bayern et Liverpool (0-0 à l’aller).