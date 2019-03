Les pays de l’UEMOA devraient connaitre une croissance économique record en 2019, selon la Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest : 6,8 % attendus. Le dynamisme des services et des activités commerciales et industrielles expliquent cette bonne croissance.

Cela fait déjà cinq années consécutives que la croissance dépasse les 6% dans les huit pays de l’UEMOA et 2019 ne dérogera pas à la règle, puisque la Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest estime que l’on va même frôler les 7%. Alors que l’Afrique centrale peine à sortir de la crise pétrolière de 2014, et que l’Afrique australe pâtit du marasme sud-africain, l’Afrique de l’Ouest, elle, continue de s’envoler.

L’UEMOA est la zone du continent la plus dynamique. La richesse par habitant progresse sensiblement dans des pays comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire pour se rapprocher de celle des pays d’Afrique de l’Est.

La Côte d’Ivoire est toujours la locomotive de la région avec une croissance en 2018 de 7,5%. Elle n’est dépassée sur le continent que par l’Ethiopie.

Ces résultats et ces perspectives sont d’autant plus spectaculaires que les cours des matières premières ne sont pas tous à la hausse. Hormis le coton, le café et le cacao subissent toujours des pressions baissières. C’est en fait le dynamisme de services, des activités commerciales et industrielles qui tirent les résultats économiques de ces pays. Le secteur extractif, notamment celui de l’or, joue aussi un rôle moteur.

Source RFI