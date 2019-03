Diaraf Sow sur les « voleurs » du régime défendus par Me Seye

DIRIGEANTS DE L’APR ÉPINGLÉS, LA RÉPONSE CINGLANTE DE MAÎTRE DIARAF SOW SG ADAE/J A MAÎTRE OUSMANE SEYE DE L’APR

Au moment où des leaders de l’opposition ont eu à rendre compte devant le juge pénal pour les délits commis pendant et dans l’exercice de leurs fonctions, des responsables de la mouvance présidentielle seraient en catimini en train de rembourser à l’Etat du Sénégal, l’argent qu’ils auraient détourné sans être l’objet d’une quelconque poursuite pénale. Vous avez eu l’audace de nous dire les yeux dans les yeux que ces faits ne relèvent pas de l’infraction pénale et que « ce sont des fautes de gestions ». Cette attitude venant d’un juriste expérimenté, je n’ai pas dit éminent, ne saurait rester sans réaction de notre part, car l’opinion, profane en droit dans sa large majorité, a droit de savoir.

Même s’ils ne font pas encore objet de poursuites pénales parce que le parti est plus fort que la patrie, ces affaires sont surement pendantes devant la justice. Mon rôle n’est guère de faire une enquête sur chaque affaire, la police ou la gendarmerie le fera tôt ou tard et le Procureur poursuivra. Mon intention n’est pas non plus d’instruire ces affaires, les juges d’instruction s’en chargeront. Mon rôle n’est pas non plus de juger ces affaires, les juges s’en chargeront le moment venu.

Au contraire, je suis dans mon rôle d’édifier l’opinion publique lorsque chaque fois, elle veut être trompée et saupoudrée par des intellectuels malhonnêtes et certains mercenaires œuvrant pour maintenir et fructifier les intérêts d’un clan ou d’un groupe au détriment de l’intérêt de toute une communauté.

En effet, ces lois, au nom de la démocratie représentative, votées par les députés au nom du peuple n’ont pas le droit d’être piétinées, ligotées, bâillonnées. Notre Etat de droit doit survivre aux ambitions démesurées et aux intérêts privés des hommes politiques.

Notre rôle ici est de répondre à la question suivante, ces faits d’actualités de détournement de deniers publics constituent –ils des délits pénaux ou relèvent-ils d’une banale affaire civile comme l’a dit maître Seye qui parle d’une simple faute de gestion ?

D’abord cher Maître, retenez bien que votre « faute de gestion » est une notion qui n’est pas définie par la loi, elle est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond et qu’il n’appartient guère à un Avocat de décréter « sans procès » un acte condamnable de « faute de gestion », par conséquent, le juge doit être obligatoirement saisi et que lui seule, dans son appréciation personnelle des faits de la cause est compétent pour décider et qualifier un acte répréhensible de faute de gestion.

Ensuite cher Maître, même si le juge décide et reconnait la faute de gestion dans le fond, la responsabilité pénale de l’auteur peut être retenue si on lui reconnait une intention frauduleuse; ce qui semble être le cas de plusieurs de ces dignitaires du pouvoir inculpés dont plusieurs d’entre eux semble avoir abusé des biens de la collectivité dont la charge leur a été confiée.

En plus, cher Maître, la responsabilité pénale du mis en cause peut être engagée dans ce cas, y compris s’il n’a pas personnellement participé à l’infraction et même si aucun préjudice n’est constaté. Le seul fait d’enfreindre un texte pénal suffit pour que sa responsabilité soit engagée aux yeux du Code pénal et du Code de procédure pénale ; les auteurs peuvent aller en prison et payer soit des amendes, soit des dommages-intérêts.

Cependant, cher maître, cette analyse nous permet de sortir des imaginations et des rêves juridiques et de laisser la primauté de cette qualification à l’appréciation des juges du fond. Parlons donc concrètement de droit pénal dans nos cas d’espèce : Nous savons tous d’une part, qu’il y’a un nœud ombilical qui relie le Ministre de la justice, militant de l’APR au Procureur de la République maître des poursuites ; d’autre part, que le Président de l’APR, Président de la République, est le Chef Suprême de la magistrature. Que ce lien ne facilite pas à assurer la liberté et l’indépendance de la justice, qui devient, un bras armé de l’exécutif comme souvent dénoncé par l’Union des Magistrats du Sénégal et bons nombres d’observateurs.

Si non, comment comprendre qu’il suffit d’être du côté du pouvoir pour bénéficier d’une « immunité juridictionnelle » non écrite même si on dévalise le trésor public ? Comment comprendre qu’un délinquant financier poursuivi en amont peut subitement en aval devenir blanc comme neige dès lors qu’il décide de rejoindre les prairies marron. Comment comprendre que la prison n’est faites que pour les délinquants financiers qui optent de rester encrés dans l’opposition ?

Cher Maître, Que faites-vous des dispositions 149 à 163 bis du Code pénal Sénégalais qui incriminent les fonctionnaires et autres agents de l’Etat qui sont commis le même sac que ceux que vous défendez ? Sont-elles uniquement faites pour être appliquées à des sénégalais « à part » ? La loi est-elle devenue personnelle et ciblée au Sénégal ?

Cher maître, je vous prie de réfléchir, beaucoup réfléchir avant de nous balancer ces coq-à-l’âne juridiques la prochaine fois, ceux qui vous suivent ne sont pas tous des cancres, des vieux et des vieilles. Le Sénégal avant tout.

Maître Diaraf SOW, Secrétaire Général National du parti ADAE/J