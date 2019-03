Balotelli le dit: son problème à Nice…C’était Vieira

Plutôt discret dans les médias, Mario Balotelli a accordé une interview à La Provence à la veille de la réception de Nice, son ancien club. L’attaquant italien y parle notamment de futur à l’OM et égratigne Patrick Vieira.

Incapable de trouver le chemin des filets chez les Aiglons, l’Italien a traîné son spleen après son départ raté vers l’OM l’été dernier. A quelques heures de recevoir son ancien club, l’attaquant marseillais est revenu sur cette fin de parcours chaotique. « Je n’avais plus la tête à Nice, confirme-t-il à La Provence. Lors des cinq premiers mois de la saison, je n’étais pas à Nice. » S’il ne regrette pas ses deux saisons sur la Cote d’Azur, Balotelli a quand même la dent dure contre son ancien club qu’il estime avoir fait capoter son départ l’été dernier. « Je pense que si je ne suis pas venu en août, ce n’est ni la faute de l’OM, ni celle de Mino Raiola (son agent). Mino a tout fait pour que je vienne à Marseille. » Une façon de viser Patrick Vieira ? Coéquipiers à Manchester City, les deux hommes ont vécu une relation compliquée à Nice et Balotelli ne s’en cache pas. « J’ai dit au président et au coach que je voulais partir. (…) Le problème à Nice, c’était donc mon envie de départ. Et le coach. » avant de poursuivre. « C’était plus un problème avec Vieira. Je l’aime bien comme personne. Mais notre relation joueur-entraîneur n’était pas très bonne. »