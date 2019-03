Dans un entretien avec nos confrères de SeneNews, Alioune Tine, Directeur de AfricaJOM Center, un think thank qui a pour mission de consolider la démocratie en Afrique, fait une évaluation du scrutin du 24 février au Sénégal et liste les défis qui attendent le Sénégal en termes de gouvernance, de démocratie, de respect des droits de l’homme et des libertés et surtout de la gestion des ressources pétro-gazières. L’ancien président de la Raddho lance quelques alertes sur des méthodes de gouvernance peu orthodoxes, voire obsolètes, et évoque des réformes nécessaires dont a besoin le Sénégal pour une justice sociale, pour la stabilité même du pays.

Ainsi, pour Alioune Tine des perspectives sombres guettent le Sénégal si l’on ne change pas de méthode de gouvernance. Attention à la une «horde de faucons, de requins, de caïmans» qui pourraient «faire mains basses sur le gaz et le pétrole» au détriment de la majorité, prévient Alioune Tine. « Tous ce que les gens vont avoir si on ne fait pas attention, ça va être tout simplement le désagrément sur le plan écologique, politique et sociale. Donc il faut alerter très vite sur la malédiction du pétrole. Ça vient très vite et nous sommes extrêmement très inquiet par la manière dont ont voté vraiment la loi sur à la veille des élections, personne n’a suivie » a-t-il expliqué dans son entretien avec Senenews