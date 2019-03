Tapis rouge pour Macky dans les bastions mourides

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, dans le département de Mbacké, Macky Sall n’aura perdu que Touba Mosquée-qui avait un nombre important d’électeurs- et Mbacké. Toutes les quatorze communes rurales ont été raflé par le candidat de Benno avec parfois des scores dépassant 70%. Mieux, le Macky Sall a déroulé dans presque toutes les bastions mourides comme Diourbel, Darou Mousty, Porokhane…

Le fait que le département de Mbacké soit gagné par la coalition Idy2019 lors de présidentielle, pourrait faire croire à une « chute » de Macky Sall dans cette bastion du mouridisme. La réalité est tout autre. En effet, Macky Sall est arrivé premier à Kael (76,29% contre 10,58% pour Idy), à Darou Nahim (66,43% contre 23,17% pour Idy), à Taïba Thieckene (62,85% contre 28,46% pour Idy), à Darou Salam Typ (62,1% contre 33,88% pour Idy), Ndioumane (61,8% contre 24,38% pour Idy), Madina (66,6% contre 27,45%), Dendeye Gouy Gui (72,37 % contre 21,47%), Touba Mboul (75,07% contre 17,06%), Dalla Gabou (51,88% contre 32,82%), Missirah (58,62% contre 24,86%), Nghaye (70,56% contre 19,66%), Touba Fall (52,96% contre 43,19%), Sadio (71,42% contre 11,2%) et Taif 51,48% contre 17,51%. A Touba mosquée, Macky Sall a obtenu 22,82% alors que Idrissa Seck raflait 66,31 des voix. A Mbacké, Idrissa Seck obtient 51% contre 38,99% pour Macky Sall.

A l’analyse, il ressort que Macky Sall a gagné toutes les quatorze communes rurales du département de Mbacké avec des scores importants : cinq communes avec score supérieur à 70% et cinq autres communes avec des scores dépassant 60%. En vérité, le can- didat de Benno n’aura perdu que les com- munes de Mbacké et de Touba Mosquée qui avait un nombre important d’électeurs.

Si on ajoute à ce constat le fait que le Prési- dent a gagné toutes les bastions mourides (Diourbel, Darou Mousty, Porokhane avec un score fleuve de 76,26%…), on peut allégrement dire que le « vote mouride » n’a pas été défavorable à Macky Sall. En tout cas, les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Cheikh Mbacké Guissé (Libération )