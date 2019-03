Mario Balotelli…Victime d’injustice

Mario Balotelli paierait-il sa (mauvaise) réputation auprès des arbitres ? Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OM, en est convaincu.

Mario Balotelli va bien retrouver l’OGC Nice, dimanche soir, au Stade Vélodrome. Du moins, il n’est pas suspendu. Buteur à chaque match ou presque depuis son arrivée à l’OM (4 buts en 6 sorties), l’attaquant italien a également écopé de deux avertissements (un troisième carton jaune sera synonyme de suspension). Connu pour sa nervosité sur les terrains, le joueur de 28 ans est dans le viseur des arbitres et Rudi Garcia s’en est longuement plaint en conférence de presse, vendredi.

Il a le droit d’aller à la bagarre avec les défenseurs

« Mario est un joueur qui est souvent sanctionné d’un carton jaune. Je pensais que c’était souvent justifié mais, depuis qu’il est chez nous, ça ne l’est pas. C’est important qu’on le sanctionne quand il le mérite mais il ne faut pas le sanctionner sur sa réputation. C’est un colosse sur le plan physique, il a le droit d’aller à la bagarre avec les défenseurs, qui ne se gênent pas pour le bouger, tant physiquement que verbalement. Il a mérité son carton à Dijon mais celui à Rennes était complètement injustifié », a ainsi regretté le coach olympien.

Ceci dit, Rudi Garcia trouve que « Super Mario » se maîtrise « bien » et qu’il est « plutôt calme, positif et intelligent », même si « c’est toujours compliqué pour les joueurs quand il y a un sentiment d’injustice ». Malgré quelques frictions, avec des adversaires et surtout les arbitres, « Balo » n’a pas encore craqué sous le maillot olympien. Cela lui est souvent arrivé chez les Aiglons, avec pas moins de 17 avertissements récoltés et 4 exclusions vécues en deux saisons. Or l’OM n’a pas les moyens d’évoluer sans son grand attaquant…