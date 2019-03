Les Mareyeurs et Pêcheurs républicains organisent un meeting « Sargal » Macky

Le Mouvement National des Mareyeurs et Pêcheurs Républicains(MNMPR) du Sénégal (mouvance présidentielle) organise, ce samedi 16 Mars 2019, un méga -meeting «Sargal» dédié au Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall. Ainsi, les membres de la structure qui a été de tous les combats pour la victoire au premier tour du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, cherchent, à travers cet événement rendre un hommage appuyé à «Koor» Marème mais aussi à ceux ou celles qui ont concouru largement à sa réélection. Cette rencontre qui verra la participation de mareyeurs et pêcheurs qui seront venus de plus de 50 sites du Sénégal, sera aussi le lieu de remercier et féliciter Madame la Première Dame Marième Faye Sall, Monsieur Mambaye Niang, l’infatigable «Baye Falou» du Président Macky, par ailleurs, Ministre du Tourisme mais aussi Monsieur Amadou Thierno Diop pour services rendus à notre corporation.

Ibrahima Ngom