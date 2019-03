Admis à l‘Hôpital Militaire Simao Mendés, César Atoute Badiate s’est prononcé dans le quotidien Source A sur la percée du leader de Pastef, Ousmane Sonko, lors du scrutin du 24 février dernier.

« Je ne crois pas qu’il ait bénéficié du seul vote de la Casamance pour obtenir un tel score. Ceux qui le disent sont les mêmes qui alimentent les braises de la haine entre les Sénégalais. Je me rappelle tout petit, que plusieurs personnes faisaient une différence entre la Casamance et le reste du Sénégal et cela est très mauvais pour l’unité nationale. Il faut respecter le score de Ousmane Sonko qui, d’ailleurs, me rappelle un certain Emile Badiane », répond-il dans les colonnes du quotidien.

Et le chef militaire d’ajouter : « Pour moi, Ousmane Sonko est un don du ciel pour le Sénégal et la Casamance, en particulier. Je prie juste qu’il ait une longue vie, plus que Feu Emile Badiane, car il est le leader qui était attendu, depuis 1972. »