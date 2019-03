La recette de César A. Badiate pour un second mandat réussi de Macky

Le chef militaire du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc), César Atoute Badiate, actuellement admis à l’hôpital militaire Simao Mendés (Guinée-Bissau), livre les recettes à Macky Sall pour un second mandat réussi. Le chef militaire estime que le Président réélu doit inscrire dans son agenda la question de la paix globale en Casamance.

« Mon souhait est qu’il prenne en compte les aspirations de tous les Sénégalais de quelque bord qu’il soient. Me concernant, je ne sais pas si je serais encore en vie pour constater ce que le Président Sall fera, mais je crois sincèrement que la question de la paix globale en Casamance doit être inscrite dans son agenda. Certes, il existe une accalmie et nous nous en félicitons, même si je considère que ma faction fait l’objet d’un certain mépris. Autrement dit, on aurait rendu à César ce qui lui appartient », confie-t-il dans un entretien accordé à Source A repris par Senego.

Sur sa supposée mort qui a alimenté les débats hier, César Atoute Badiate reconnaît n’être pas ami de tout le monde, mais ne saurait accuser telle ou telle autre entité d’avoir été à l’origine de ces rumeurs.

« Je n’ai pas peur de la mort car, en bon Chrétien, j’ai foi au Christ et je sais que mon tour viendra. Mais, pour le moment, je souhaite des prières de tous pour me lever de ce lit d’hôpital et dire à tous ma part de vérité dans le conflit casamançais ».