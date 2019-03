L’appareil est resté cloué sur le tarmac enneigé pendant près de huit heures

Un pilote de la compagnie aérienne Air Canada a commandé 23 pizzas pour les passagers de son avion. L’appareil est resté sur le tarmac pendant près de huit heures en raison de la neige, rapporte CNN.

Une première

Le vol 608 a quitté Toronto lundi à destination de Halifax mais la météo a obligé l’appareil à se poser dans la ville de Fredericton. Au bout de plusieurs heures, le pilote a eu la superbe idée de commander des pizzas pour remonter le moral des voyageurs. Jofee Larivée, la directrice du restaurant et pub Minglers à Oromocto, a été très surprise et amusée par cette commande peu commune. Elle a dit qu’ils n’avaient jamais livré de pizza à un avion et que [son équipe] en avait ri « toute la soirée ».

Des pilotes mettent la main à la pâte

Les 23 pizzas garnies de fromage et de pepperoni ont été préparées en une heure. Elles ont été réceptionnées aux portes d’embarquement. « C’était quelque chose qui aurait pu être très stressant [mais le pilote] a rendu les choses beaucoup plus faciles », a déclaré à CNN, Philomena Hughes, une passagère. « Tout le monde a aidé. Il y avait quelques pilotes d’Air Canada Jazz qui voyageaient dans l’avion et ils ont aidé à ramasser les pizzas et à les distribuer. Tout le monde a participé, alors le pilote n’a pas voulu que tout le mérite lui revienne », a-t-elle ajouté.