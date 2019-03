Kaïré -Aleu : des terrains vendus à 2000 FCfa

Connaissez-vous le village de Kaïré -Aleu ? C’est le Témoin qui s’interroge ainsi. Certainement non pour les Dakarois ! Eh bien, Kaïré -Aleu est un village situé à Khombole considérée comme l’une des communes les plus pauvres et dépeuplées du Sénégal. Ne rigolez surtout pas ! Pour cause, à Kairé-Aleu comme dans les villages environnants, certains notables ont décidé de morceler les terres pour les vendre à 2.000 cfa. Vous avez bien lu, deux mille francs (2.000 cfa) ! Il suffit seulement de joindre le montant indiqué à une copie d’identité pour se faire attribuer un terrain de plus de 250 m2 à titre d’habitation. Pourquoi cette belle et inédite promotion foncière ? « Le Témoin » quotidien, repris par Igfm, a appris que les notables et chefs de village veulent inciter les dakarois à venir habiter à Khombole.

Quitte à y avoir une maison de campagne qui les rapprochera davantage des villageois de Kairé-Aleu afin de lutter contre le dépeuplement et la pauvreté extrêmes de la zone. « Parce que le dépeuplement a provoqué la pauvreté à Khombole. Il est temps de faciliter l’accès à la terre aux étrangers pour qu’ils viennent construire à Khombole » plaide un notable de Kairé-Aleu condamnant l’exode rural qui a fini par décimer toute une contrée.