Défaite de Macky à Touba…C’est l’absence de ministres et DG

Le maire de Touba, Abdou Lahat KA, analyse logiquement le revers de Macky Sall à Touba

Après avoir observé une accalmie politique, les responsables de Touba se prononcent commencent à sortir de leur mutisme. Le Maire de la ville sainte de Touba revient avec une analyse objective sur l’élection du 24 février qui a vu le président Macky Sall rempiler pour un deuxième mandat de cinq. Le premier magistrat de la capitale du mouridisme dira que les résultats issus du vote sont loin d’être mauvais même si la coalition Benno Bokk Yakaar a encore une fois perdu. En effet, selon Abdou Lahat Ka, le travail effectué par les responsables de la localité a permis de passer de 37000 voix à 67000 voix. Un score qui démontre à suffisance que les populations de Touba ont voté pour Macky Sall qui malgré cela n’a pas gagné la ville de Bamba.

Revenant sur les causes de cette énième débâcle, l’édile de Touba n’a pas manqué de toucher du doigt le véritable problème; selon lui l’absence de Ministre et de Directeurs généraux capables de venir en aide et assistance et servant de relais entre le président Macky Sall et les populations de Touba peuvent bien expliquer cette défaite cuisante enregistrée lors de la présidentielle. Toutefois, Abdou Lahat Ka se félicite du travail remarquable effectué par les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar qui se sont pleinement investi surtout les jeunes. Malgré cela, il interpelle le président Macky Sall de mieux intégrer la dimension stratégique de Touba dans les programmes prioritaires du gouvernement.

Abdou Dia pour xibaaru.sn