Déclaration de la jeunesse thiessoise derrière Siré Dia

Cette avancée a pu être obtenue grâce a un travail colossal et stratégique de proximité avec les populations thiessoises à travers les cellules de communication et les comités de quartier. La communion et les échanges du DG SIRE DIA durant les journées et soirées de campagnes électorales ont été déterminants dans la percée opérée le 24 février passé.