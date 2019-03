Birima Mangara gâte les femmes du ministère des finances

L’Union des Amicales de femmes du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan a profité de la Journée internationale des droits de la Femme pour soumettre un mémorandum à leur tutelle. Des doléances qui, pour la plupart, selon le ministre du Budget Birima Mangara, sont déjà prises en compte par la politique sociale du département. A ce propos, il a brandi le Document d’orientation stratégique de la politique des ressources humaines du ministère adopté en octobre 2016. Celui-ci met l’accent sur le renforcement et l’élargissement du dispositif existant en matière de politique sociale et sur la mise en place d’un cadre favorisant la mutualisation des actions sociales. Il s’agit notamment d’une mutuelle sociale du Ministère et d’un institut de formation. Il est aussi prévu la mise en place de salles de sport pour améliorer le bien-être des agents, l’érection de crèches pour soulager les mamans et leur permettre de bien concilier leurs obligations professionnelles et de mère, ainsi que l’accompagnement des agents pour l’acquisition de terrains ou de villas à usage d’habitation.

Rappelant le thème de la présente édition, le ministre du Budget, Birima Mangara, dira qu’il pousse à réfléchir sur les moyens innovants afin de faire progresser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, notamment dans les domaines de la protection sociale, l’accès aux services publics et la construction d’infrastructures durables. Cette journée est également, dit-il, l’occasion d’examiner les moyens d’accélérer le programme de développement durable à l’horizon 2030 et de favoriser la mise en œuvre effective de ses objectifs, en particulier l’objectif n°5 «parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles» et l’objectif n°4 « assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie». Selon Birima Mangara, le Sénégal s’est depuis longtemps engagé dans cette dynamique de résorber les écarts entre hommes et femmes à travers ses politiques publiques. A cet égard, renseigne-t-il, beaucoup d’acquis ont été notés à la faveur du PSE, notamment dans les domaines de l’autonomisation des femmes et des filles, leur accès à l’éducation et à la formation ainsi que leur participation à la vie politique.

Source L’AS