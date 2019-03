Payet, Evra, Cantona et Sarr… se moquent du PSG après son élimination

La défaite des Parisiens en Ligue des champions face à Manchester a fait réagir les actuels et anciens joueurs de l’OM… D’autant plus s’ils sont aussi d’ex-Mancuniens.

Des supporters de l’OM « de bonne, bonne, bonne, bonne humeur ce matin » ? C’est la Ville de Marseille qui le dit sur Twitter, ce jeudi, au lendemain de la douloureuse défaite du PSG face à Manchester United, en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Comme la cité phocéenne (ou du moins son community manager), les ambassadeurs et plus grands fans de l’Olympique de Marseille ont fait souffler, ces dernières heures, un parfum de mistral gagnant sur les réseaux sociaux.

Payet et Sarr savourent

A la suite du camouflet infligé aux Parisiens, La Provence, quotidien de la région, a diffusé plusieurs messages assortis du hashtag #AJamaisLesPremiers, une référence à la Ligue des champions remportée par l’OM en 1993, performance alors inédite pour un club français. L’un des messages montre Didier Deschamps soulevant la coupe.

Le même mot-dièse accompagne un message publié sur Instagram par Dimitri Payet, actuel meneur de jeu de l’OM.

Plus sobrement, le défenseur marseillais Bouna Sarr a « envoyé » sur Twitter un smiley d’applaudissement et un cœur aux Mancuniens, qui bien qu’efficaces n’ont pas brillé sur le terrain mercredi soir.

Cantona et Evra explosent de joie dans la tribune

Des messages de défis ont même été lancés aux Parisiens depuis la tribune officielle du Parc des Princes. Joueur emblématique de Marseille comme de Manchester, Eric Cantona a exprimé sa joie après le coup de sifflet final : « I love it, I am so happy ! »

Ancien Mancunien et Marseillais lui aussi, Patrice Evra s’est filmé en compagnie de Paul Pogba, milieu de terrain de Manchester United, en train de hurler dans la tribune « Ici c’est Manchester ! ».

Un coup d’éclat qui n’a pas été du goût de Jérôme Rothen, ex-Parisien et ancien coéquipier d’Evra à Monaco, qui l’a fait savoir sur RMC : « L’autre, Patrice Evra, qui se permet de faire une vidéo comme ça après le but dans le carré (…), devant les supporters parisiens, les actionnaires du Paris-Saint-Germain. Tu respectes qui, mon coco ? » Plus lapidaire, la réponse du frère de Marquinhos, Luan Aoás Corrêa, à l’ancien international français sur Instagram : « Vas te faire enc…. »