Matar Ba face à la crise des stades au Sénégal

Le Sénégal en crise de stades et tout cela se passe sous le magistère du ministre Matar Ba…

Entre une arène nationale de lutte boudée par les acteurs de la lutte pour non-conformité à leurs attentes et l’état préoccupant des stades internationaux de football de Demba Diop, Léopold Senghor et de Lat Dior, les sportifs sénégalais ne savent plus à quel stade se fier. A quelque jours de la double confrontation des lions contre le Madagascar et le Mali, personne n’est sûr du stade qui abritera ces matches…