Les conditions d’études n’ont jamais été faciles pour les étudiants sénégalais notamment ceux qui quittent les régions comme Ziguinchor pour aller poursuivre leurs études supérieures à Dakar. Et les étudiants de Bignona dans la capitales sénégalaise n’ont pas manqué de le rappeler au Maire de la capitale du Fogny qui a rencontré leur bureau hier Jeudi 07 Mars 2019 à l’UCAD. Sensible à situation précaire que vivent les étudiants de Bignona, Mamadou Lamine Keita a renouvelé sa disponibilité et sa détermination à les accompagner. Etant passé par là, le Maire de Bignona comprend aisément le calvaire des étudiants, lui qui s’est battu en son temps avec ses camarades pour l’amélioration des conditions des étudiants de Bignona regroupés en amicale. Mieux, il a régulièrement soutenu les étudiants depuis qu’il a commencé à occuper des postes dans ce pays en atteste son implication l’année dernière qui a permis aux étudiant de Bignona d’avoir un logement pour les garçons et pour les filles. Pour éviter toute connotation politique ou politicienne à sa rencontre et à son soutien aux étudiants cette année, Mamadou Lamine Keita a préféré attendre le lendemain de l’élection présidentielle tout comme il l’a fait l’année dernière sans chercher à savoir l’appartenance politique de chaque étudiant qui a bénéficié du logement mis à leur disposition. A la fin de la rencontre, le Maire de Bignona a offert 2 mille tickets de restaurants aux étudiants. Un geste salué par les bénéficiaires qui voient cet acte un grand soulagement notamment pour beaucoup d’entre eux qui sont dans de grosses difficultés. Avec cet appui, ils vont souffler pendant un certain temps et suivre tranquillement leurs études.

L.BADIANE pour xibaaru.sn