Macky a gagné comme à toutes les élections depuis…2012

Le président Mackysall a gagné, haut la main, les élections présidentielles de 2019. Dans la presse, tous les responsables revendiquent la victoire de BBY dans leur localité.

En réalité, le président est le seul a revendiqué sa victoire nolens volens. Il a compris très tôt qu’il fallait son implication directe et personnelle dans tout le processus pour gagner au premier tour. Il a usé de toutes ses stratégies politiques à travers des réalisations concrètes et importantes pour les populations rurales et urbaines. Les populations démunies ont senti la politique sociale à travers les bourses familiales, la couverture maladie universelle, PUDC etc…

Pendant la campagne électorale, il a usé toutes ses énergiesphysiques, mentales et intellectuelles pour tenir pendant les 21 jours. Il a passé dans les 45 départements du Sénégal avec des discours cohérents et des engagements réalisables et réalistes dans la continuité du plan Sénégal émergent.

Le terrain politique,Son jeu favori. Il a descendu sur le terrain en étant en contact direct avec les populations. Il a expérimenté cela suite à sa démission du PDS en 2008. Depuis lors, sa stratégie consiste à être proche de la population. Cela est constaté dans ses tournées économiques, de ses conseils des ministres délocalisés et d’autres tournées.

Le choix des sénégalais est rationnel et très réfléchi. L’élection présidentielle 2019 était un match inventé par la démocratie qui se jouait quatre ( idrissa seck , Madické Niang , issa sall) contre un ( Macky SALL) et à la fin c’est Macky Sall qui gagne. Il a gagné comme toutes les élections qu’il a participé depuis 2012.

Cette victoire est le fruit d’un travail collectif. Acet effet, tous les hommes et les femmes qui ont contribué, de près ou de loin, à cette large et brillante victoire méritent d’être félicités et encouragés.

De ma part, je profite de l’occasion pour remercier le peuple sénégalais qui a choisi la continuité du plan Sénégalémergent avec 58.26%

Par ailleurs, je félicite le président Macky SALL suite à sa réélection au premier tour comme je renouvelle solennellement mon engagement et ma fidélité auprès de lui. Je l’ai élu en 2012 comme en 2019. C’est une fierté !

Nasire NDOME

Responsable APR

Pôle communication