Kaolack…Des cadres de l’APR demandent plus de considération

Locales 2019 : Kaolack ne veut plus laisser son destin entre les mains de tricheurs, d’incapables, de traîtres…

Évaluant les résultats de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaolack, des cadres apéristes qui demandent plus d’estime et de considération pour leur localité de la part de l’Etat, invitent, par la même occasion, les populations à ne pas laisser leur destin entre les mains de tricheurs, d’aventuriers politiques, voire de traîtres et autres opportunistes. A en croire Khalifa Wade : «Lors du scrutin présidentiel du 24 Février, le Sine Saloum a fait montre de sa véritable force de frappe politique en faveur du candidat Macky Sall. A Kaolack Commune et dans toutes les autres Communes de la région, l’opposition n’a vu que du feu. Elles ont voté massivement le BBY. Tout cela est possible grâce à une mobilisation enthousiaste des populations. Je tire un chapeau à tous ceux qui ont concouru à ce succès Historique. Cependant, nous voulons que le Sine Saloum soit récompensé à la hauteur des efforts incommensurables fournis, qu’il soit traité au prorata de ses résultats dignes de gloire », a lancé ce cadre apériste. M. Wade qui, d’adresser ses vives félicitations à son mentor politique, avant de penser Locales : «Nous félicitons et remercions son Excellence monsieur le Président de la République pour sa brillante réélection au premier avec 58, 26 % des suffrages valablement exprimés. Nous avons le droit de dire que c’est son bilan fort élogieux, son entregent et sa vision futuriste d’un Sénégal prospère qui ont milité largement en sa faveur. Avec lui, notre pays va, certainement, être placé dans le peloton des nations émergentes. Nous lui souhaitons, ainsi, un bon quinquennat couronné de succès. Pour les élections locales prochaines, nous invitons les Kaolackois à ne pas se laisser berner par des politiciens à la petite semaine, ces tricheurs-opportunistes-aventuriers-traîtres.» Khalifa Wade de saluer l’appel du dialogue de Macky : «Aujourd’hui, le Président Macky est réélu à la tête du Sénégal pour 5 ans, encore. Il vient de lancer un appel au dialogue pour que tous les citoyens sénégalais se retrouvent autour de l’essentiel, au-delà de nos contingences politiques. Cet appel est à saluer. Ces gens de l’opposition doivent savoir qu’il est le président de tous les sénégalais et, s’ils aiment vraiment le pays, ils doivent aller le répondre», dira-t-il, au finish.