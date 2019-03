Journée Mondiale de la Femme : l’ASSAMM célèbre la Dame du Palais

En ce 08 mars 2019, Journée Mondiale de la Femme, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), célèbre la Dame du Palais de la République du Sénégal. C’est une vielle malade mentale, ayant élu domicile en face de ladite institution, bien avant l’accession du Président Macky SALL au pouvoir. Donc, elle précède en ce lieu, les premières dames, Viviane WADE et Marième FAYE SALL, d’où cette appellation : la Dame du Palais. Depuis plusieurs années, cette femme ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales, vit seule dans cet endroit, au vu de tout le monde, même en cette période de froid. D’ailleurs, partout à travers le pays, elles sont des centaines de jeunes et vielles femmes malades mentales, laissées à elles-mêmes, à la merci de beaucoup de dangers, malgré leur vulnérabilité féminine, ajoutée à leur maladie. Pour mettre fin à cette grosse injustice sociale, le Président de l’ASSAMM, Ansoumana DIONE, prie le chef de l’Etat Macky SALL et la Première Dame Marième FAYE SALL, de bien vouloir lui accorder une audience, dans les meilleurs délais possibles. A toutes les femmes malades mentales, d’ici et d’ailleurs, l’ASSAMM leur souhaite une amélioration de leurs difficiles conditions de vie.

Rufisque, le 08 mars 2019,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)