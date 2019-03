Dissolution de l’Assemblée : un débat prématuré, selon le PS

L’idée suggérée par Aïssata Tall Sall pour la rationalisation du calendrier électoral n’enchante guère les socialistes.

Le Parti socialiste (PS) l’a fait savoir hier, à l’issue d’une réunion tenue à la Maison du parti. Les « verts » désapprouvent, selon Senego, le couplage des Législatives et des Locales. « C’est prématuré d’enclencher ce débat inutile et inopportun, car nous sortons de la Présidentielle et le chef de l’État n’a même pas encore prêté serment », a dit Me Moussa Bocar Thiam, le porte-parole adjoint du parti.