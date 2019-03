Air Sénégal reçoit le 1er Airbus A330neo d’Afrique et effectue un premier vol humanitaire

La Fondation Airbus et Air Sénégal ont organisé leur premier vol de bienfaisance, convoyant du matériel médical, des jouets, des vêtements pour enfants et adultes, et des livres à bord du dernier A330neo de la compagnie aérienne.

L’avion a décollé de Toulouse en direction de l’aéroport international Blaise-Diagne de Dakar, où est basé Air Sénégal, avec 13 tonnes de marchandises données par Aviation Sans Frontières, l’Institut universitaire du Cancer de Toulouse Oncopole et La Chaîne de l’Espoir. Les produits seront remis au centre hospitalier de Saint-Louis du Sénégal et à la Fondation Servir le Sénégal, dirigée par la Première Dame, Marème Faye Sall. Servir le Sénégal utilisera les dons pour améliorer l’habitat et la situation médicale et alimentaire des personnes âgées jugées vulnérables. Les livres seront offerts aux enfants pour faire progresser leur éducation.