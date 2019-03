Absa Claude Diallo première femme nommée ambassadeur au Sénégal

Née le 21 mars 1942 à Hanoï (Vietnam), cette conseillère diplomatique de classe exceptionnelle depuis 1982 a fait ses études primaires, secondaires et universitaires entre Saint-Louis et Dakar. Après une licence en Lettres, Absa Claude Diallo entre à l’Ecole nationale d’administration du Sénégal, section diplomatie, d’où elle sort en 1963.

Entrée au ministère des affaires étrangères en 1964, elle a été d’abord affectée en Allemagne comme conseiller avant de représenter notre pays à Stockholm en Suède comme ambassadeur. Par la suite, elle occupera le poste de représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies à New York puis à Genève.

A son retour en 2002, elle a été nommée Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères jusqu’au 24 juin 2010. 5 ans plus tard, c’est à dire en 2015, le Président Macky Sall porte son choix sur elle pour la nommer membre du CENA.