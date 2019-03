L’honorable député de la mouvance présidentielle(APR) Moussa Sané a mis à profit la célébration de la Journée Internationale de la Femme Edition 2019 pour assister médicalement les populations de la Commune de Grand-Yoff. En lieu et place des festivités, le jeune parlementaire a organisé en faveur de la gent féminine une grande journée de consultations médicales gratuites et de distribution de médicaments. Tenue en étroit contact avec la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement(PNA) et la Jeune Chambre Internationale(JCI), la manifestation avait pour cadre le Poste de Santé Serigne Saliou Mbacké des HLM Grand-Yoff(Dakar). Madame Annette Seck Ndiaye Directrice Générale de la PNA de saluer l’initiative : «Nous nous félicitons vivement de la tenue de cette journée de consultations médicales gratuites et de distribution de médicaments. En commémorant le 08 Mars, les femmes doivent en tirer profit. Et c’est ce qu’a compris l’honorable député Moussa Sané qui a pensé à initier cette action de haute portée citoyenne. Comme vous le savez, notre structure, la PNA, entend toujours accompagner les populations pour la satisfaction, sans difficulté aucune, de leurs besoins sociaux de base. Le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall en a fait un véritable cheval de bataille. Des initiatives de cette manière doivent faire des émules pour mieux servir la santé des populations et, surtout, celle de la gent féminine», a laissé entendre Mme Ndiaye. Le député Moussa Sané, principal maître d’œuvre de cet événement, de dire : « Je me réjouis de cette belle mobilisation des populations des HLM Grand-Yoff mais aussi de toute la Commune de Grand –Yoff. J’avais prévu d’organiser cette journée mais, en concertation avec Madame Annette Seck Ndiaye, cette dernière m’avait demandé de la faire coïncider d’avec le 08 Mars. Elle nous a apporté un soutien consistant. Nous remercions aussi le Ministre de la Santé et de la Prévention Médicale pour son soutien. Nous comptons par ce geste, accompagner la politique sociale du Président de la République Macky Sall. Nous saluons aussi l’apport de la Jeune Chambre Internationale qui a été important dans l’organisation de cette manifestation.» Revenant sur les motifs de consultations, M.Sané, de s’expliquer : «Nous avons ciblé pour les consultations des maladies chroniques, voire fréquentes comme le cancer du sein et du col de l’utérus, le diabète pour n’énumérer que celles-ci. Il y a également des consultations générales. On a noté un grand engouement des populations puisqu’avant midi déjà, on était à plus de 300 personnes consultées», a –t-il fait savoir.