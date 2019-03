Une Chinoise arrêtée à l’AIBD pour trafic d’ivoire

Dans l’après-midi du 05 Mars, à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), les éléments de la Cellule Aéroportuaire Anti Trafic (CAAT), une unité spéciale rattachée à l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants, ont procédé à l’interpellation de deux (2) Chinoises, résidant à Dakar et en partance pour la Chine pour l’une d’entre elles, avec des produits de contrebande de faune dans les valises. Selon le journal l’As, il s’agit de l’ivoire fraîchement sculptée et dissimulée dans des sachets de lait en poudre au milieu d’une vingtaine de cartouches de cigarettes de contrebande. C’est une collaboration entre policiers et agents des Eaux et Forêts et EAGLE Sénégal (Éco Activists for Governance and Law Enforcement) qui a ainsi porté ses fruits.

A l’issue de l’interrogatoire, précise le journal, une femme de nationalité chinoise, commerçante à Dakar, est retenue en garde-à-vue au Commissariat Spécial de l’aéroport, pour les faits de circulation, détention et exportation illégale d’Ivoire d’éléphant. Il y avait 6 statuettes, 2 bracelets et un pendentif pour un poids de 350g et un montant de 450.000 CFA qui lui auraient rapporté le triple une fois à destination de l’Asie, puisque le prix de l’ivoire peut monter jusqu’à 2500 dollars le kilo sur le marché illégal. Rappelons que la contrebande d’Ivoire fait l’objet d’une «tolérance zéro» au Sénégal et sur l’ensemble du continent. Avec un rythme effréné et sans précédent de centaines d’abattages illégaux d’éléphants à travers toute l’Afrique , gageons qu’à travers cette première opération de Criminalité Faunique à l’AIBD, le Gouvernement du Sénégal envoie un signal fort à la Communauté Asiatique et Internationale sur l’interdiction de ce commerce ensanglanté et la «tolérance zéro» dans le traitement de ce Trafic au Sénégal .