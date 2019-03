Revue de presse…L’Appel au dialogue de Macky Sall à la UNE

Les quotidiens parus jeudi abordent divers sujets se rapportant à la politique avec notamment l’appel au dialogue de Macky Sall, l’économie, l’environnement, etc.

Après l’appel au dialogue de Macky Sall, « l’opposition (est) dans le dilemme », selon La Tribune qui note que « si l’opposition est dans une situation qui la pousse à hésiter à répondre, c’est que d’abord elle ne reconnaît pas la victoire de Macky Sall qu’elle juge +usurpée+ ».

Cette opposition « doute de la sincérité de Macky Sall et se pose des questions sur les motivations profondes de son appel », ajoute le journal qui s’interroge aussi : « Si l’opposition ne répond pas, ne sera-t-elle pas perçue par le camp d’en face comme un regroupement de va-t-en-guerre ? ».

Au sujet de cet appel de Macky Sall, Vox Populi relève que le mouvement Tekki de Mamadou Lamine Diallo « rue dans les brancards » tandis que l’ONG Raddho « s’en félicite et plaide pour Khalifa Sall et Karim Wade ».

Se prononçant dans Sud Quotidien sur l’appel au dialogue, l’analyste politique Momar Diongue déclare que « l’opposition aurait tort de rejeter la main tendue de Macky Sall ».

« L’opposition devrait aussi faire preuve du sens du dépassement et sortir de sa position radicale qui a consisté jusqu’ici à rejeter systématiquement la main tendue du président de la République », dit-il.

Sud Quotidien souligne aussi que Macky Sall qui entame son second et dernier mandat est « en roue libre ».

« Pour une première fois au Sénégal, un président sortant organisera une élection présidentielle en 2024 sans pour autant se représenter pour un autre mandat. Ainsi donc, longtemps accusé d’être obnubilé par le second mandat, désormais acquis, le président Macky Sall a une chance extraordinaire de faire avancer le pays sur bien des aspects pour ce quinquennat », selon le journal.

La publication ajoute : « Une belle opportunité lui est offerte pour concrétiser ses slogans dont notamment +la patrie avant le parti+, +la gouvernance sobre et vertueuse+, +un dialogue sincère et inclusif+, etc. ».

Dans le quotidien Enquête, l’ancien leader de la LD, Mamadou Ndoye « passe au crible » le scrutin du 24 février. Il affirme, entre autres : « Macky Sall se trouve face à un problème : faire coïncider le mandat présidentiel et le mandat législatif ; Il y a un tel malaise que (Macky Sall) lui-même est en train de fêter sa victoire par des arrestations et des procès ; dans l’immédiat, les deux grands vainqueurs de cette élection, sont Idrissa Seck et Ousmane Sonko ».

Dans sa livraison du jour, le journal Source A signale qu’après Total, Orange, Eiffage, Citydia….et Auchan, le groupe Carrefour « débarque » au Sénégal.

« Macky Sall lui a filé l’agrément à la veille de la campagne électorale. Avec un premier magasin étendu sur 800 mètres carrés de surface commerciale, Carrefour est sûr d’obtenir près d’une dizaine d’emplacements dont les 7 à Dakar (…) », écrit Source A qui affiche à sa Une : « Sénégal, économie bleu-blanc-rouge ».

Le Soleil annonce que la Grande Niaye de Pikine sera bientôt une « réserve urbaine naturelle ». Le gouvernement sénégalais a adopté mercredi en conseil des ministres le projet de décret portant création de la réserve urbaine naturelle de la grande Niaye de Pikine.

L’annonce a été faite dans le communiqué rendant compte de la réunion hebdomadaire du gouvernement qui s’est réuni sous la présidence du chef de l’Etat, Macky Sall. En octobre dernier, le ministère de l’Environnement et du Développement durable avait annoncé, dans un communiqué, avoir classé en zone humide protégée la « grande Niaye » de Pikine- Guédiawaye (Dakar) dont une partie abrite le Technopole.