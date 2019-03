Macky Sall a su décrypté positivement le message du département de Mbacké qui l’a sanctionné lors de la présidentielle du 24 février 2019.

Mbacké, 3ème département du Sénégal fait partie des localités où la coalition Benno Bokk Yakaar a essuyé un revers lors de la présidentielle du 24 février dernier.

Le président Macky Sall a mentionné dans son premier discours après sa réélection et dit avoir bien compris le message envoyé par les populations qui ne lui ont pas donné leur vote. Pour le cas de Mbacké, plusieurs raisons concourent à cette sanction négative lors de la présidentielle. Le premier facteur est durant le mandat de 07 ans, aucun ministre issu de la localité n’a siégé dans les différents gouvernements. Un fait rare depuis plusieurs années. L’autre facteur déterminant est qu’aucune infrastructure n’a été construite dans la commune et même dans le département. Le stade de Mbacké, les kilomètres de routes promis n’ont jamais sortis de terre et la nouvelle mairie aussi. En plus de cela, les programmes du gouvernement de Dionne comme le Pudc et le Prodac n’ont jamais été déroulé dans tout le département.

Du point de vue politique, un seul Dg en l’occurrence Gallo Bâ à la tête de la Sogip a essayé d’assurer avec l’appui du maire Abdou Mbacké Ndao qui, à part la fonction de premier magistrat, n’a pas les moyens de survivre politiquement. Durant la campagne électorale, la coalition Benno Bokk Yakaar avait du mal à convaincre les populations car aucun bilan n’était au rendez- vous pour Mbacké.

Avec le discours du président Macky Sall pour son second mandat, l’espoir est permis car les populations espèrent pouvoir bénéficier enfin des infrastructures de base comme un nouveau lycée, un hôpital de référence et un stade et pourquoi pas un poste ministériel dans le gouvernement sous l’ère Macky Sall.

Abdou Dia pour xibaaru.sn