DROIT DE REPONSE…PRECISION DE L’ONG JAMRA

La confusion, la désinformation, l’intoxication ne passeront point. L’ONG Jamra reconnue d’utilité publique n’est pas le sujet à l’ordre du jour. Le problème, c’est la démarche des responsables de l’organisation islamique et du parti politique RDS qui disent parler au nom de l’ONG pour des intérêts politiques alors que tout le monde sait qu’une organisation non gouvernementale est par essence apolitique. C’est ce que ces derniers n’ont pas apprécié et ont voulu jeter le discrédit sur un outil de la société civile et son responsable que beaucoup de partenaires nationaux et internationaux, voue un respect eu égard à son engagement et à ses convictions et croyances religieuses dans la constance et la détermination.

La Direction Exécutive de l’ONG Jamra prends en témoin les organisations de la société civile impliquées dans la lutte contre le VIH/SIDA, la drogue, le Paludisme, les partenaires techniques comme le Conseil National de lutte contre le VIH, le Comité interministériel de lutte contre la Drogue, l’Alliance des Religieux et Experts Médicaux en Santé et Développement, l’Alliance Nationale des Communautés pour la Santé, la Fédération Nationale des ONG et OCB luttant contre les drogues, le Collectif des Organisations Islamiques du Sénégal, le Réseau des Organisations, Islamiques du Sénégal, le Conseil Supérieur Islamique, le Réseau National Islam Sante Education etc.

Pour rappel, après la disparation de son Excellence Abdou Latif Gueye Secretaire Général du RDS et Président de JAMRA (ONG et Organisation Islamique), une réunion tripartite s’est tenue entre Mr Mame Mactar Gueye, Imam Massamba Diop et Mr Bamar Gueye pour décider de l’avenir des trois structures que dirigeaient Abdou Latif Gueye.

C’est ainsi que le Parti RDS a été confié à Mr Mame Mactar Gueye pour assurer l’intérim jusqu’au prochain Congrès.

L’Organisation Islamique Jamra a été confiée à Imam Massamba DIop pour assurer la continuité jusqu’à la prochaine Assemblée générale.

L’Organisation Non gouvernementale Jamra a été confiée à Mr Bamar Gueye pour également assurer l’intérim jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.

L’ONG a organisée son Assemblée générale en Juin 2010 qui a vu la participation de Mr Mame Mactar Gueye. Et au cours de cette AG, les statuts et règlement intérieur ont été modifiés à savoir que l’ONG sera une structure dirigée par une Direction Exécutive avec un Conseil Consultatif qui va l’accompagner. Donc à partir de cette AG, l’ONG Jamra n’a plus de Président, ni de Vice Président comme le stipule les statuts et règlement intérieur validés à cet effet.

Le parti a organisé son congrès et les militants ont consolidé Mame Mactar Gueye dans son rôle de Secrétaire Général du Parti.

Et jusqu’à aujourd’hui, l’organisation Islamique Jamra n’a pas organisé d’assemblée Générale comme recommandée au cours de cette réunion tripartite.

La Direction Exécutive de l’ONG Jamra ne va pas verser dans un « ping pong » puéril, ni répondre aux personnes rédactrices de cette missive et recroquevillées derrière l’organisation islamique pour créer la zizanie. Elle ne va pas non plus s’attarder sur des propos pour démontrer son engagement et sa posture d’avant gardiste, de veille et d’alerte.

Mais la Direction Exécutive tient à rappeler à Imam Massamba Diop signataire de ce bout de papier « Jamra : la scission est actée pour sauvegarder le noble héritage de Abdou Latif Gueye » qu’il ne peut pas décider au cours d’une réunion, de changer le nom de l’Organisation Islamique Jamra en Organisation Islamique Non Gouvernementale sans la tenue d’une Assemblée Générale. Et que pour son information une ONG ne se décrète pas. Il faut un accord avec le gouvernement qui vous reconnait comme telle pour prétendre être une ONG à travers une lettre d’exécution technique.

Imam Massamba Diop, faites une introspection, vous avez été menacé par qui vous connaissez jusqu’à vouloir démissionner de l’organisation Islamique devant témoin et le Directeur Exécutif de l’ONG Jamra vous en a dissuadé pour que vous continuez cette mission afin de préserver l’héritage de Abdou Latif Gueye.

Aujourd’hui ce même Imam Massamba Diop valide ces allégations en osant signer cette paperasse qui n’honore personne.

En tout cas, la Direction Exécutive de l’ONG Jamra va Incha Allah continuer sa mission et ne sera point diverti. Et elle ne permettra à personne d’utiliser son label pour avoir une certaine crédibilité.

Fait à Dakar le Jeudi 7 Mars 2019

Mr Bamar Gueye

Directeur Exécutif de l’ONG Jamra