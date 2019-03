Madicke Niang rend hommage à Adja Khoudia

Je te chante bouquets de houx et champs de roses, ce que la note ne saurait harmoniser.

Je te sème de musiques et d’hommages ce que la plus belle symphonie ne saurait imiter.

Tu as tant souffert, ma mère, ma femme, ma sœur, pour le meilleur, et des fois, plus par le pire.

Que Mars, ne suffirait quelque soit l’hommage et ses splendeurs ; pour mille mercis te dire.

Alors, je chante ta beauté féline et ta douce bonté, femme noire, devant le puit du village : courage !

Femme noire, devant la vie torpillée par la déception : lèves-toi et marche la vie a besoin de toi.

Femme noire, digne voluptueuse devant une vie acide : prends l’envol et marche.

Femme noire, devant les enfants et la famille : sèche tes larmes, le soleil brillera bien un jour.

À ma défunte mère, mon épouse, mes filles, aux femmes de la Coalition Madické 2019 ;

À toutes les femmes du Sénégal et du monde entier : bonne fête de la femme à toutes ! »

Madické Niang