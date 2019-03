L’ONG Jamra se sépare d’un « usurpateur » de fonctions

JAMRA: la scission est actée, pour sauvegarder le noble héritage de Abdou Latif Guéye!

Nous voudrions d’abord réaffirmer solennellement que JAMRA reste plus que jamais attachée au noble crédo, adopté depuis février 1983, par son regretté créateur et ses camarades co-fondateurs, et qui se décline sous le triptyque suivant:

– Un engagement sans réserve dans la défense des nobles idéaux de l’Islam, incarnés par notre Référence, le Messager d’Allah (psl), prônant un Islam de Paix, de Tolérance, de Solidarité active et de convivialité fraternelle à l’égard des adeptes d’autres confessions religieuses;

– Une posture constante de veille et d’alerte pour contribuer à la sauvegarde des hautes valeurs culturelles et religieuses, généreusement léguées au peuple sénégalais par les grandes figures religieuses qui reposent en terre sénégalaise;

– Une constante disponibilité fraternelle à l’égard de tout compatriote s’estimant victime d’injustice, et sollicitant de surcroit les bons (et gracieux) offices de JAMRA, pour être rétabli dans ses droits.

Ainsi se sont toujours dévoilés les grands axes de l’action caritative de JAMRA, régulièrement saluée par divers segments de la société sénégalaise, et à laquelle le regretté Abdou Latif Guéye était viscéralement attaché, au point d’avoir souvent affiché un royal mépris à l’égard de ces fameux «pièges à Ong», incarnés par certains organismes internationaux, lesquels sont souvent parrainés par des lobbys aux mobiles obscures, et qui, hélas, réussissent souvent à confiner certaines Ong, jadis combattives, dans de pitoyables rôles d’officines de chasseurs de «perdiums de séminaires» et autres financements de «voyages d’études». Les détournant ainsi habilement de leurs nobles objectifs initiaux.

Considérant qu’après avoir maintes fois (mais en vain) déploré les sorties intempestives de Bamar Guéye, qui s’attribue tantôt les fonctions de «directeur exécutif» parfois de «responsable moral» de Jamra, et qui s’autorise toujours à faire de la médisance systématique, par voie de presse, sur tout acte posé par le président exécutif de JAMRA, Imam Massamba Diop, ou son second, Mame Mactar Guéye, dont les seuls torts sont de privilégier, par-dessus tout, la farouche défense des idéaux de JAMRA, ci-dessus déclinés;

Considérant que JAMRA, fidèle à la mémoire de son regretté fondateur, est plus que jamais déterminée à porter toujours plus haut le merveilleux flambeau légué par le vaillant combattant de la Foi, que fut Abdou Latif Guéye, afin qu’il ne touche jamais terre;

Considérant, par conséquent, que Bamar Guéye, multirécidiviste dans sa manie du dénigrement public et systématique (l’opinion peut en témoigner suffisamment) de toute action, dès lors qu’elle a été vaillamment conduite et réussie par des responsables de JAMRA autres que lui ; l’autre tort de ces derniers étant d’avoir su, contre vents et marées, restés adossés à une FOI inébranlable, et d’avoir constamment en bandoulière une abnégation sans faille et une ferme volonté de contribuer à juguler la propagation des contre-valeurs, qui ternissent les bases de nos valeurs religieuses ; et de s’être toujours dressé contre la banalisation de toutes formes de déviances, qui ont déjà suffisamment porté de sérieux préjudices à de larges frange de la couche la plus fragile de notre société, la jeunesse;

Considérant que les incompréhensibles et inadmissibles actions fractionnistes à répétition de Bamar Guèye ne pouvant perdurer éternellement, au risque de ternir l’image JAMRA et de semer durablement le trouble et la confusion dans les esprits;

Informons l’opinion national, internationale ainsi que les organisations sœurs, avec lesquelles JAMRA entretien d’excellents rapports, en menant notamment en parfaite synergie de glorieux combats, pour la préservation de nos valeurs (et dont le dernier en date est celui que ces 34 organisations religieuses, dont JAMRA, ont héroïquement mené pour s’opposer fermement à la tenue, en février 2018, dans un pays fortement ancré dans les enseignements de Bamba, Maodo, Baye Niasse, Baye Laye, et de tant d’autres icônes religieuses, à la tenue des Assises de 600 loges maçonniques, qui n’ont jamais caché leur volonté de bâtir une société sans Dieu) ; annonçons donc, afin que nulle n’en ignore, que la rupture est désormais consommée avec le directeur exécutif Bamar Guéye, en raison de son incorrigible et persistante tendance à considérer JAMRA comme un héritage familial personnel.

Nous invitons par conséquent les professionnels des médias, ainsi que tous nos partenaires traditionnels de combat, à bien vouloir noter que, suite à cette inéluctable séparation à l’amiable, qui nous a semblé la seule option viable pour sauvegarder intact l’héritage du regretté Abdou Latif Guèye, Imam Massamba Diop assure désormais, dans la stricte continuité de la mission dont il s’est toujours dignement acquitté, la fonction de Président exécutif de la nouvelle branche, portée sur les fonts baptismaux ce mercredi 06 février 2019, à l’issue de cette scission salutaire, et dénommée « ORGANISATION ISLAMIQUE NON-GOUVERNEMENTALE JAMRA » (dont le nouveau siège provisoire ainsi que la nouvelle adresse postale sont spécifiés in fine).

La fonction de vice-président, en charge de la Communication, continuera à être assumée par Mame Mactar Guéye. Et Imam Moustapha Diop, cumulativement à sa charge de Coordonnateur nationale de «l’Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses, MBAÑ GACCE» (une coalition de 25 associations culturelles et religieuses), continuera d’assurer la mission qui lui toujours été dévolue à JAMRA, de Chargé des relations avec les organisations externes. Pendant que Mouhamadou Moustapha Sy assumera, comme de coutume, la charge de Trésorier national de JAMRA.

Fait à Dakar, le 06 février 2019

Le Président exécutif

Imam Massamba Diop