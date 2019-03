Le Real éliminé de la League des Champions. Et maintenant ?

Après avoir remporté la sulfureuse coupe aux longues oreilles pendant trois années successives sous la direction de Zinedine Zidane, le Réal de Madrid est sorti par la modeste équipe de l’Ajax d’Amsterdam en huitième, plusieurs analyses se sont faites sur la situation de la maison blanche. Les départs de Zizou et de Cristiano Ronaldo à la Juventus ont eu des effets néfastes sur cette saison au Real qui peut dire aussi au revoir au titre et à la coupe du Roi.

La douloureuse élimination en Ligue des champions laisse le Real Madrid sans objectif pour la fin de saison, les dirigeants devront s’asseoir autour d’une table pour décider de la marche à suivre. Nettoyage et révolution dans le vestiaire, ou retouches et évolution autour des plus jeunes de l’effectif ?

La première mesure que tout le monde cherche à faire après une crise et un échec comme celui que vient de vivre le Real Madrid, c’est de faire des changements radicaux très rapidement. Tout détruire puis tout reconstruire.

Bien sûr, les dirigeants ne pensent pas comme les supporters et devront maintenant prendre une décision et se concerter, pour analyser la situation correctement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la Maison Blanche a le temps.

Après avoir perdu (ou presque) trois objectifs de titres en une semaine, le Real Madrid est perdu, et les supporters ont déjà choisi ses coupables, au point de demander le départ de certains joueurs comme Gareth Bale, Marcelo ou Isco.

Dans une fin de cycle comme celle que vit en ce moment le Real Madrid, un facteur en particulier est pris en compte : la faim de titres. Car ceux qui ont gagné pendant très longtemps peuvent perdre cette envie. Dans ce cas-là pourraient se trouver Carvajal, Sergio Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Isco, Casemiro, Bale ou encore Benzema. Faudrait-il alors laisser partir certains d’entre eux pour laisser la place à ceux qui ont toujours faim ?

Laisser partir des cadres des dernières années fait partie de la reconstruction. Mais il faudra aussi laisser les jeunes évoluer. Car le Real Madrid dispose tout de même de jeunes joueurs brillants, achetés ou formés sur les dernières années, qui rêvent de pouvoir mouiller le maillot et écrire l’histoire de leurs clubs de cœur.

Alvaro Odriozola, Sergio Reguilon, Marcos Llorente, Fede Valverde, Asensio, Brahim ou encore Vinicius. Certains n’ont pas eu l’occasion de faire leurs preuves cette saison, et le Real pourrait profiter d’eux pour commencer la reconstruction de l’équipe lors des prochains mois.

Sans oublier que certains jeunes talentueux sont en ce moment en prêts dans d’autres clubs (Achraf Hakimi, James Rodriguez, Theo Hernandez etc.), et qu’ils pourraient apporter beaucoup dans les prochaines années si le club leur offrait sa confiance.

Enfin, il ne faudrait pas négliger la partie la plus importante : le mercato. Il est clair que le Real Madrid a besoin d’une grande star pour mettre des buts la saison prochaine. Et les stars ne manquent pas : Mbappé, Neymar, Hazard, Kane etc. Tous sont dans le viseur madrilène, et l’arrivée de l’un d’entre eux pourrait changer beaucoup de choses.

Mais en attendant, le Real Madrid doit panser ses blessures, et faire le bon choix. Plusieurs options existent : vendre, acheter, prolonger. Mais la solution parfaite ne serait-elle pas d’utiliser ces trois options à la fois pour redonner un coup de neuf à un effectif qui semble avoir perdu son identité ?

Abdou Dia pour xibaaru.sn