Le mouvement Bamtare offre une forte de somme au poste de santé de Gadapara

ELHADJI MAEL COLY

Une enveloppe financière de près de quatre cent mille francs, c’est la cagnotte que le mouvement politique Bamtare Sénégal à mis à la disposition du poste de santé de Gadapara. L’objectif est d’accompagner la structure sanitaire qui fonctionne dans plusieurs et différentes difficultés. De cette somme, cent mille francs sont destinés à l’achat de médicaments pour soulager les malades. Et comme si cela ne suffit pas, Chérif Lehib Aidara et son mouvement ont à nouveau mis la main à la poche sortant plus de deux cent soixante mille francs pour assister les huits agents qui y travaillent dans le bénévolat depuis belle lurette. Des gestes fortement appréciés par les populations venues nombreuses assister à la cérémonie de remise de ces aides appuis. De l’infirmier chef de poste, au président du comité de gestion, le poste de santé de Gadapara souffre de plusieurs maux dont l’absence de logements pour sage femme et autres, Ce qui empêche au service d’être continu car déjà à partir de 18h tous les bureaux sont fermés et les travailleurs rentrent chacun chez lui. Il s’y ajoute le manque de moyens logistiques. Pas de motos encore moins une ambulance pour les évacuations sanitaires. Autre difficulté majeure, le poste de santé se trouve dans une zone plus ou moins maraicageuse. D’où un accès difficile surtout en saison des pluies. Autant de difficultés qui font dire à Chérif Lehib Aidez que les populations du quartier Gadapara dans la commune ne méritent pas dit tout cette situation. Ainsi le président de Bamtare Sénégal appelle le maire de la commune de kolda à plus de rigueur et d’équité dans l’assistance des populations sans discrimination ni considération aucune.