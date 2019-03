Le message de fille de feu Mamadou Diop au président Macky Sall

Lafia Diop, amie intime de Khalifa Sall, fille de feu Mamadou Diop ancien maire de Dakar, a décidé de rendre hommage à son ami en envoyant un message au président de la République du Sénégal pour exiger la libération de Khalifa

Voici l’intégralité du message

« M.le Président de la République

En ce 2e anniversaire de l’incarcération du Député Maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall, je vous demande d’interroger votre conscience,de ne pas chercher à ce qu’on confirme le caractère politique de sa détention,de ne pas écouter ses vieux loosers qui ne cherchent qu’ à se refaire une santé financière après avoir servi la République depuis plusieurs décennies , de penser à l’outre tombe ,de penser à vos enfants qui peuvent demain supporter la vengeance des descendants de Khalifa ,de penser au nombre de fois que vous avez fait le tour de la Kaaba pour implorer le Pardon d’Allah SWT,de penser au jour où vous ne serez plus le Président des Sénégalais et que vous devriez marcher librement dans les rues ,de penser à la mère de Khalifa qui veut voir son fils avant qu’ il ne soit trop tard ,de penser aux moyens que Khalifa a mis pour battre campagne avec vous en 2012,de penser à ses enfants qui souffrent de son absence ,de penser à son épouse qui est emmurée depuis que son mari est incarcéré,de penser à ses camarades , à ses amis , à toutes ces personnes qu’ il aidait à vivre décemment…..

Je vous demande de poser un acte hautement empreint de compréhension et d’humanisme ET de lui ouvrir les portes de la LIBERTE …

Khalifa Sall a 63 ans l’âge qu’ avait le Prophète Mohamed SAW lorsqu’ il quitta ce bas monde chaque jour de plus n’est que Grâce donc offrez lui cette Grâce … »

Xalima