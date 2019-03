Le conseil de Souleymane Ndéné Ndiaye à Wade

Souleymane Ndéné Ndiaye salue l’invitation au dialogue lancé par le président Macky Sall à l’endroit de ses prédécesseurs Abdou Diouf mais surtout Me Abdoulaye Wade. Dans un entretien avec le journal Les Echos, l’allié du chef de l’Etat, Macky Sall, indique que ce dernier aurait dû « depuis très longtemps s’ouvrir au président Abdoulaye Wade (parce que) c’est son mentor, qui a tout fait pour lui. Mais l’histoire est faite de remous et de bas. »

S’adressant à Wade, l’ancien Premier ministre (du 30 avril 2009 au 29 mars 2012) l’invite à prendre de la hauteur. « Je voudrai, explique-t-il, que le président Abdoulaye Wade, lui-même, comprenne qu’aujourd’hui nous tous, lui devons tout ce que nous savons et tout ce que nous pouvons. Donc, si le président Macky Sall pense à lui pour discuter des questions du Sénégal, c’est une bonne chose. Et vivement que le président Abdoulaye Wade le comprenne et qu’il accepte de dépasser le passé. Je sais qu’il y a un passé très lourd mais je souhaite qu’il le dépasse pour aider le président Macky Sall à réussir le pari de réunir la classe politique et de tomber au moins sur un accord s’agissant des prochaines échéances électorales. »

Emedia