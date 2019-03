L’Appel au dialogue de Macky…un grand bluff

MACKY SALL : DÉJÀ UN DISCOURS FOURBE POUR INDIQUER LA DIRECTION

« La méfiance est toujours pour moi une des formes de l’intelligence. La confiance une des formes de la bêtise (Paul Léautaud) ».

Suite, aux résultats provisoires annoncés par Demba Kandji, Macky Sall a été confirmé vainqueur au premier tour, par le Conseil constitutionnel à l’élection présidentielle du 24 février 2019, avec 58,26% des suffrages exprimés. Dans son message à la Nation du 05 mars 2019, qui a suivi la proclamation officielle des résultats, il appelle l’opposition politique à la discussion.

Pour indiquer la direction de son nouveau magistère, octroyé par Demba Kandji, Macky Sall inscrit la première allocution, de son quinquennat sous le signe d’un grand bluff, pour mieux narguer ses adversaires politiques. N’est-ce pas lui, le théoricien de « la patrie avant le parti », ou encore « un gouvernement sobre et vertueux ». Expressions devenues un style « mackyavélique » au gré du temps, et non des réalités constatées, ou traduites dans les faits durant son premier mandat.

Comme André Gide nous mettons en garde l’opposition politique, car « les plus détestables mensonges sont ceux qui se rapprochent le plus de la vérité ». Parce que, tels que souvent présentés, ils se fixent fondamentalement pour but de désorienter, Macky Sall excelle merveilleusement dans ce registre.

Le terrain politique est un vaste champ de « bataille » dans lequel, plus ou moins, tous les coups semblent être permis, où il ne peut y avoir (en principe) effusion de sang. Puisque, il n’y a pas d’armes pour atteindre physiquement un adversaire. Sur ce terrain, seule la confrontation des idées devrait faire la différence, néanmoins, chacun cherche à éliminer l’autre, en les mettant hors de course. De ce que nous avons observé, il faut admettre que Macky Sall a beaucoup d’avances sur ses concurrents. Il ne lésine aucunement, à user des moyens non conventionnels, c’est à dire totalement antidémocratiques pour arriver à ses fins (les présidentielles de 2019 confirment notre affirmation).

D’ailleurs, ce n’est pour rien que la majorité réelle de la population, celle volontairement éludée par Demba Kandji est amère, déçue et révoltée, de la victoire qu’il a fait usurper à Macky Sall. C’est pourquoi, nous invitons l’opposition politique à méditer le psychanalyste Gérard Mendel pour qui « tout l’exercice du pouvoir aujourd’hui est un vol et une duperie où l’on se floue soi-même ». C’est pourquoi, il nous faut surtout rester très vigilent, comme « notre méfiance justifie la tromperie d’autrui » (François de La Rochefoucauld).

Le marché des dupes est ouvert, et bien naïf est/sera celui, qui croit aux dires de Macky Sall, invitant l’opposition à une discussion, parce qu’il sera dans la continuité de son premier mandat. Ce n’est pas avec un discours lénifiant, dont le seul objectif est de tromper, qu’il va changer de paradigme de fonctionnement, dans la conduite des affaires de l’État. Pour nous, son discours du 5 mars 2019 confirme le paroxysme de son cynisme, ou de son état cynique. Son appel au dialogue est un leurre pour mieux endormir ses adversaires, que, les anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ne sont que des faire-valoir très consentants.

Nous restons persuadés, il ne modifiera nullement sa philosophie, et surtout ses stratagèmes, ou manœuvres. Puisque, la traduction, de leurs conjonctions, a permis son nouveau statut. De même, il serait illusoire de penser, qu’il va chercher à avantager de quelque manière l’opposition politique. A titre d’exemples, au risque de nous tromper (nous prenons date), selon notre analyse, le mode d’élection du « raaw gaddu » ne sera pas modifié de sitôt, de même, le parrainage ne va être supprimé, ou encore le financement public des partis politiques sera toujours, du domaine de la rêverie sous son magistère.

Ainsi, même, s’il voulait des avancées dans ces domaines, les barons de son parti, ou de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) s’y opposeraient fermement. Aussi, tant qu’il garde à l’esprit que Khalifa Sall est « le maitre » incontesté de Dakar, à notre grand regret, faute de pression à un niveau très élevé, il risque d’être libéré après les élections municipales qui viennent. Par contre, la seule concession que nous pensons pouvoir être faite, serait de quitter son poste de chef de l’APR, ou plutôt de BBY, pour mettre fin au cumul de la fonction de président de la République, et de chef de parti.

A notre avis, s’il voulait que l’opposition reconnaisse son nouveau statut, il eut été plus judicieux, ou mieux inspiré de faire des offres de réformes fortes, et en rupture, sur des thèmes, ou sujets jadis décriés, que d’appeler au dialogue dont on connaît l’issue. D’autre part, Macky Sall n’a jamais voulu discuter avec l’opposition, pourquoi devrait-on croire, ou penser que cette fois ci, il serait de bonne foi. Notre intime conviction est qu’il fera ce qu’il a toujours su faire, être dans la diversion, et dans la démarche perpétuelle de reconnaissance de son narcissisme.

Dans un autre registre, l’opposition n’ayant pas reconnu les résultats des élections, ne peut aucunement aller s’asseoir à la même table que Macky Sall. Un tel acte légitimerait de fait, et de droit son nouveau statut de président de la République, octroyé par Demba Kandji par pure servilité. Et, dès lors qu’elle (l’opposition) est encline à lui contester son titre, il faut qu’elle reste conséquente dans sa démarche de refus.

Aussi, elle (l’opposition) devrait garder à l’esprit que « l’échec est le fondement de la réussite » (Lao-Tseu). Encore faut-il y réfléchir, se corriger, et préparer sérieusement les prochaines confrontations, c’est sans doute pourquoi Sun Tze professe « connais l’adversaire et surtout connais-toi, toi-même et tu seras invincible ».

Pour conclure, en affirmant, ne pas reconnaitre les résultats de Demba Kandji, et ne pas introduire de recours, nous souscrivons sans réserve à cette position des leaders de l’opposition politique. Toutefois, le « quartet » (Madické Niang, Issa Sall, Ousmane Sonko et Idrissa Seck) n’a pas tiré toutes les conséquences, de son positionnement de refus pour mieux édifier les militants, et les sympathisants. Gageons, il ne va pas manquer, de le faire très prochainement, pour rassurer, et maintenir la dynamique née des élections présidentielles, en définissant une orientation claire.

Daouda NDIAYE