Par Rahma NDAO, membre de l’organisation MENSA (Plus grande organisation de QI au monde)

Chères dames,

Excellente journée de la Femme ! En ce jour de célébrations des avancés et contributions des femmes á la vie quotidienne, il nous revient le plaisir d’en honorer une. L’amour de cette grande dame pour son pays et pour son prochain est indéniable. Son nom est bien á retenir: il s’agit de Mme AMY SARR FALL. Dès notre première rencontre, j’ai senti qu’elle allait avoir un impact considérable, pas seulement sur moi mais sur le monde entier. Tout de suite on est impressionné par son sens de l’écoute, son altruisme, sa facilité d’apprendre des autres et en faire un bon usage. En plus de cela, Mme Amy Sarr Fall a travaillé sans relâcher á la promotion du leadership et l’entreprenariat féminin. Elle a démontré que les femmes peuvent et doivent occuper des positions de leaders. Nous ne pouvons plus attendre qu’on décide pour nous. Nous devons participer á l’élaboration des règles du jeu.

Amy Sarr Fall n’a pas peur de prendre des risques et d’explorer des pistes de développement personnel. Elle est l’une des premières femmes á investir dans le monde des médias au Sénégal. Elle a réussi cette entreprise avec succès et travaille ardemment à assurer l’accès de l’éducation á toutes les femmes. Elle a compris très tôt que l’éducation étant un droit est indispensable au développement et travaille sans relâche pour sa promotion.

A travers ses actions, elle est entrain de promouvoir de nouveaux standards pour les femmes leur montrant qu’une évolution positive est possible. Ses succès et la reconnaissance globale de son leadership prouvent que le travail paie!

Elle s’est totalement investie avec abnégation dans la réalisation de ses vœux et en a fait une réalité. Amy Sarr Fall est un vrai leader et une source d’inspiration. Son action ne pourrait être méconnue ni de moi encore moins du grand public. C’est un vrai Modèle et j’espère qu’elle poursuivra ses œuvres et que les filles d’aujourd’hui en feront une source d’inspiration pour aller encore plus loin qu’elle.

MERCI. MERCI au nom de la jeunesse sénégalaise dans son intégralité et où qu’elle se trouve de vous investir au quotidien pour notre bien-être.

Rahma NDAO

Première Sénégalaise membre du Mensa