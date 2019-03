Ça chauffe encore chez Youkhou Ndour…Et son fils Birane

Après les départs de Mamadou Ibra Kane, Alassane Samba Diop et DJ Boups, c’est un autre malaise qui risque de retarder les parutions du quotidien l’Obs du groupe GFM de Youkhou Ndour. Les chefs de desks de l’Observateur démissionnent pour promesses non tenues par le DG Birane Ndour, fils de Youkhou. Selon les Echos, de grands noms de la rédaction comme Papa Sambaré Ndiour, Papa Makhaly Ndoye, Abdoulaye Diedhiou, Idrissa Sané et Meissa Sarr ont jeté l’éponge et démissionné de leurs fonctions. Youkhou Ndour aura du pain sur la planche pour éviter cette saignée qui risque de faire mal…