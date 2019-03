Brigitte Macron : que deviennent les vêtements qu’on lui prête ?

Brigitte Macron est accro à la mode. Habillée par Louis Vuitton, la première dame a un dressing très réglementé puisque tous ses looks lui sont prêtés. Des tenues restituées à la maison de couture qui décide ensuite de leur sort.

A chacune de ses apparitions publiques, Brigitte Macron est scrutée dans les moindres détails. Que ce soit son attitude avec son président de mari ou encore ses tenues, rien ne passe inaperçu. Et depuis son arrivée à l’Elysée avec Emmanuel Macron, tous sont unanimes : la première dame est la plus grande représentante de l’élégance à la française. Alors que son tailleur bleu signé Louis Vuitton avait fait sensation sur le tapis rouge du palais lors de la passation de pouvoir avec François Hollande, l’ancienne professeure n’a cessé de briller par ses looks. A 65 ans, le secret de Brigitte Macron est de ne surtout rien se refuser.

Qu’elle dévoile ses jambes fuselées avec ses jupes et ses talons hauts ou qu’elle s’affiche dans un look plus décontracté avec des baskets de luxe : Brigitte Macron apporte une grande importance à la mode. « Quand je voyage, on me parle sans arrêt de la manière dont je suis habillée, de l’importance de la mode. […] On montre dans le monde entier tout ce que nous savons faire et ça fait totalement partie de notre culture. C’est un art, un art total, et je suis très très fière si je peux contribuer un petit peu à donner une forme de visibilité. C’est très important pour moi », avait-elle déclaré à France Info en 2017. Brigitte Macron peut même se targuer d’avoir fasciné le défunt Karl Lagerfeld qui disait d’elle qu’elle avait « les plus belles jambes de Paris! »

Brigitte Macron : fan de mode mais pas à n’importe quel prix

Régulièrement habillée par la maison Louis Vuitton, Brigitte Macron ne peut cependant empêcher aux critiques au sujet de ses tenues hors de prix. Mais la femme du Président a la conscience tranquille puisqu’elle n’apparaît lors des événements qu’avec des vêtements prêtés. La première dame ne profite donc pas de son statut pour remplir sa garde-robe, bien au contraire. Comme le révèle un extrait du livre Madame la présidente, repéré par Gala, Brigitte Macron restitue toutes ses tenues à l’issue de ses voyages officiels : « Dans un souci de transparence, son cabinet a d’ailleurs fait rédiger un accord-cadre sur les prêts de ces vêtements afin d’instaurer une véritable séparation entre sa garde-robe privée et son dressing officiel », peut-on lire.

Mais le plus surprenant est que si certaines tenues sont « conservées en l’état », d’autres subissent un sort beaucoup plus cruel. « Oeuvres éphémères, ses tenues sont parfois décousues », affirment les auteures Ava Djamshidi et Nathalie Schuck. Des pièces uniques pour une femme à la hauteur de sa réputation et très exigeante en matière de mode.