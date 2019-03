Aya Nakamura aurait subi des violences conjugales

Triste nouvelle pour Aya Nakamura ! Elle s’est séparée de Niska, le chanteur lui aurait fait subir des violences conjugales. Les photos qu’elle dévoile sont choquantes.

Si côté vie professionnelle, ça cartonne pour Aya Nakamura, avec son album Nakamura certifié double disque de platine, c’est bien plus compliqué côté perso. La chanteuse, qui vivait une histoire d’amour depuis plusieurs mois avec le rappeur Niska, a mis fin à leur relation. En réalité, elle aurait été victime de violences conjugales ! Plusieurs fans ont cherché à en savoir plus et ont pu parler à la chanteuse sur les réseaux sociaux, qui s’est confiée sur cette histoire douloureuse. Sur Instagram, un internaute a répété à Aya Nakamura ce que les rumeurs disaient sur Niska : « Il couchait avec Aya, elle est tombée enceinte, et il l’a tabassée pour qu’elle avorte, rouée de coups et tout. C’est pourquoi elle a annulé la sortie du clip « Sucette » et qu’elle a coupé les ponts avec lui. » Ce a quoi la chanteuse a répondu : « Ce n’est pas tout à fait ça mais oui, je me suis fait niquer. » Et l’histoire ne s’arrête pas là !

melty.fr